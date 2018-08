Forschung wurde mit 19 Millionen Euro gefördert.

Die Hochschule Niederrhein blickt in ihrem mit „Innovation“ betitelten Präsidiumsbericht auf das Jahr 2017 zurück. Der Bericht ist jetzt erschiennen. 2017 war die Hochschule bei der Förderrunde des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Innovative Hochschule“ erfolgreich; sie zog ihr größtes Transferprojekt (D-NL-HIT) an Land und stärkte damit ihren Forschungsschwerpunkt Oberflächentechnik – und akquirierte mit 19 Millionen Euro so viele Drittmittel für die Forschung wie noch nie.

„Bei unseren Erfolgen 2017 geht es im Kern darum, die finanziellen und personellen Ressourcen dafür zu bekommen, um die Innovationen und Erfindungen, die es an unserer Hochschule gibt, in volkswirtschaftlichen Nutzen umzusetzen“, sagt Hochschulpräsident Prof. Dr. Hans-Hennig von Grünberg. „Wir wollen und müssen dafür sorgen, den letzten Schritt einer Nutzen bringenden Wissenschaft auch noch zu gehen.“ 2017 wurde er erstmals zum „Hochschulmanager des Jahres“ ernannt.

In ihrem Präsidiumsbericht informiert die Hochschule Niederrhein über die Kennzahlen des vergangenen Jahres. Zum Wintersemester 2017/18 waren 14 485 Studierende eingeschrieben, davon 51,2 Prozent Frauen und 48,8 Prozent Männer. 2132 schlossen ihr Studium ab. Betreut wurden sie von 245 Professoren. Der Präsidiumsbericht ist online nachzulesen.

hs-niederrhein.de/praesidium