Krefeld. Das Schnupperstudium der Hochschule Niederrhein bietet Schülern während der Herbstferien die Gelegenheit, sich den Campus und einige Lehrveranstaltungen einmal genauer anzusehen. Vom 23. bis 28. Oktober können Interessierte Vorlesungen und Seminare besuchen, mit Studierenden, Professorinnen und Professoren sprechen und sich ein umfassendes Bild davon machen, wie es ist, an der Hochschule Niederrhein zu studieren.

Beim Schnupperstudium machen alle zehn Fachbereiche mit. Insgesamt können in diesem Jahr rund 170 Veranstaltungen besucht werden. Neben bekannten und beliebten Fächern wie Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau oder Soziale Arbeit, kann man an der Hochschule Niederrhein auch seltenere Studiengänge, wie zum Beispiel eHealth – IT im Gesundheitswesen belegen.

Eine Voranmeldung ist in der Regel nicht erforderlich. Auch die Bibliothek und die Mensa sind geöffnet – schließlich gehören sie genauso zum echten Studentenleben dazu wie Vorlesungen und Seminare. Auch Studierende, die sich für einen Masterstudiengang interessieren, lädt die Hochschule ein. Wer neben den Veranstaltungen noch eine Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann sich an die zentrale Studienberatung der Hochschule wenden. Die Beraterinnen stehen während der Schnupperwoche täglich zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr zur Verfügung.

Das vollständige Programm gibt es unter: www.hs-niederrhein.de/schnupperstudium