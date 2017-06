Auf dem Sportplatz des VfL Tönisberg gehen heute beim Hand-in-Hand-Cup auch Teams aus Krefeld an den Start.

Krefeld/Tönisberg. Die Organisatoren legten sich trotz der Regenschauer am Freitag noch mal richtig ins Zeug. Immerhin erwarten die Veranstalter des Hand-in-Hand-Cups heute wieder hunderte Besucher auf der Platzanlage des VfL Tönisberg. Ausgespielt wird bereits der 15. and-in-Hand-Cup, laut den Organisatoren das größte Benefiz-Fußball-Turnier in Nordrhein-Westfalen. „Die Entwicklung dieses Turniers ist phänomenal. Wir haben 2003 mit acht Mannschaften auf der Platzanlage des SV St. Tönis angefangen, heute werden 24 Mannschaften in vier Gruppen um den Titel spielen, und wir müssen immer wieder Teams abweisen, weil die Veranstaltung sonst zu groß wird“, berichtet Michael „Micky“ Foehde, Vorsitzender des Hand-in-Hand-Cup-Teams. Dabei spielt das Sportliche beim Benefizturnier jedes Jahr nur eine untergeordnete Rolle. „Alle im Rahmen des Turniers eingenommenen Gelder kommen einem wohltätigen Zweck zugute“, berichte Foehde.

Ab 18.30 Uhr steigt eine After Soccer Party auf dem Gelände

In diesem Jahr gehen die Spenden an die Villa Sonnenschein in Krefeld. Die Einrichtung der Kinderkrebshilfe Krefeld gibt Familien eine Herberge auf Zeit in der Nähe der kleinen Patienten. Susanne Oestreich, Hausleitung Villa Sonnenschein, wird heute beim Turnier vor Ort sein und alle Fragen rund um die Einrichtung beantworten. Vorab erklärt der Vorsitzende des Fördervereins zugunsten krebskranker Kinder Krefeld, Jens Schmitz: „Wir werden das Geld, das beim Turnier eingenommen wird für einen Sonnenschutz/Pavillons für die Sonnenterrasse im Garten der Villa Sonnenschein einsetzten.“ Das Turnier beginnt um 10 Uhr, vor Ort wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Zudem wird es abseits des Fußballplatzes einige Attraktionen wie beispielsweise einen Menschenkicker geben. Ab 18.30 Uhr findet dann eine After Soccer Party mit Musik von DJ Stereohead statt.