Montag, 05.03.2018: Hafelsstraße und Ostwall, Flünnertzdyk und Kastanienstraße, Berliner Straße und Dohmenstraße, Hölschen Dyk und Oppumer Straße, Königsberger Straße und Magdeburger Straße.

Dienstag, 06.03.2018: Willicher Straße und Widdersche Straße, Essener Straße und Herbertzstraße, Am Schicksbaum und Violstraße, Moerser Landstraße und Hardenbergstraße, Fungendonk und Bataver Straße.

Mittwoch, 07.03.2018: Ringstraße und St. Huberter Landstraße, Hölschen Dyk und Heideckstraße, Blumentalstraße und Birkschenweg, Husarenallee und Trift, Uerdinger Straße und Vulkanstraße.

Donnerstag, 08.03.2018: Hohenzollernstraße und Siemensstraße, Husarenallee und Hüttenallee, Oberschlesienstraße und Zwingenbergstraße, Dießemer Bruch und Vulkanstraße, Horkesgath und Weiden.

Freitag, 09.03.2018: Hülser Straße und Rather Straße, Nieper Straße und Am Wallgarten, Am Wallgarten und Oberschlesienstraße, Westparkstraße und Violstraße, Blumentalstraße und Plückertzstraße.

Samstag, 10.03.2018: Charlottering und Kimpler Straße, Obergath und Wilhelmshofallee, Glockenspitz und Essener Straße.

Montag, 12.03.2018: Hafelsstraße und Widdersche Straße, Berliner Straße und Blumentalstraße, Krefelder Straße und Kemmerhofstraße, Essener Straße und Traarer Straße, Kaiserstraße und Rott.

Dienstag, 13.03.2018: Buddestraße und Alte Kemmerhofstraße, Essener Straße und Beckshof, Uerdinger Straße und Vulkanstraße, Königsberger Straße und Rather Straße, Fungendonk und Glockenspitz.

Mittwoch, 14.03.2018: Oberbruchstraße und Am Verschubbahnhof, Talring und Obergath, Venloer Straße und Klever Straße, Buscherholzweg und Kemmerhofstraße, Blumentalstraße und Siempelkampstraße.

Donnerstag, 15.03.2018: Schönwasserstraße und Nauenweg, Untergath und Buddestraße, Kölner Straße und Hafelsstraße, Kaiserstraße und Violstraße, Herbertzstraße und Martinstraße.

Freitag, 16.03.2018: Moerser Straße und Untergath, Düsseldorfer Straße und Reitweg, Nieper Straße und Magdeburger Straße, Breslauer Straße und Mevissenstraße, Gladbacher Straße und Birkschenweg.

Samstag, 17.03.2018: Ostwall und Westwall.

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.