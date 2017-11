Das sind die Partys in Krefeld am Wochenende, bei denen es Tanzwütige richtig krachen lassen können.

Meilenstein: Am Samstag, 22.30 Uhr, schmeißen in dem Club am Hauptbahnhof die Organisatoren der Partyreihen „Les Facettes“ und „Red ’n’ Smoky“ eine gemeinsame Party. Neben Hip-Hop, R ’n’ B, Reggaeton und Dancehall ist auch für Popcorn und Pizza gesorgt.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Comedian Kay Ray ist mit seinem Programm „Yolo!“ morgen, 20 Uhr, an der Dießemer Straße 13 zu Gast. „90s reloaded“ heißt es am Samstag, 22 Uhr (ab 18 Jahren).

kulturfabrik-krefeld.de

Magnapop: Hawser, Vlada Ina, Relations und Descendants kommen morgen, 20 Uhr, an die Dießemer Straße 24. Bei Kietz on Beats rappen Anonym&Pharma, Paradoggs und JonnyGibt am Samstag, 22.30 Uhr.

facebook.com/magnapop.club/

Mikroport: Der „Sorgenkind Birthday Bash“ wird morgen, 22 Uhr, an der Dießemer Straße 22 gefeiert. Bei „Colours“ sind am Samstag, 22 Uhr, Temple of Goa Floor, Bunker Floor, Progressive und Psytrance angesagt.

mikroport-entertainment.com

Schlachthof: Morgen ab 23 Uhr strahlen Northern Lights aus Italien an der Dießemer Straße 9. Sie sind mittlerweile weltweit als Soundkiller gefürchtet. Am Samstag, 23 Uhr, geht die Reihe „myu:zik“ mit Glasersfeld, Cramp, Bastian Lüdtke und Pierre Schweda weiter.

schlachthof-krefeld.de