Perfektes Timing für den Beginn der Badesaison. Etliche Krefelder flüchten vor der Hitze ins Wasser. 34 Grad sind angesagt.

Krefeld. Was für eine Hitze am Wochenende. Krefeld erzielt für den Monat Mai rekordverdächtige Temperaturen. Unter 30 Grad geht fast nichts, vor allem Samstag scheint das Quecksilber auf Klettertour. Zeitgleich, und das sieht wirklich nach perfektem Timing aus, ertönt der Startschuss zur Freibadsaison. Und schon heute geht’s weiter. Die gute Nachricht: Die Standorte sind nach Kräften vorbereitet.

Zum Beispiel im Naturfreibad Hüls. Im Verlauf des Frühjahrs wurden 90.000 Euro in die Sanierung des Geländes sowie des Beckenbereichs investiert, Grünelemente wurden gepflanzt, die den Besuchern Schatten spenden sollen, und sowohl die Boden- als auch die Randplatten des Beckens sind renoviert.

Über den Winter wurde im Naturfreibad Hüls investiert

Die Quittung: gut besuchtes Haus in den letzten Tagen und sicher ist das Naturfreibad auch heute wieder beliebter Anlaufpunkt, bei dem es spätestens nach der Schule voll werden dürfte.

In Fischeln zählt der traditionsreiche Schwimmverein SV Neptun von 1897 allein am Samstag 1500 Besucher. Geschäftsführer Thomas Nohr freut sich über Investitionen, die das Bad über den Winter verschönert haben. 70.000 Euro sind im 120. Jahr des bestehens geflossen. Die Umkleidekabinen wurden modernisiert, die Mitglieder des Vereins erfreuen sich seither eines separaten Zugangs. Nach dem starken Regen am Sonntagmorgen füllt sich die Liegewiese am Fuße des Fischelner Badesees wieder. Mit überaus zufriedenen Gästen. „Die Grünlandschaft rundum den See gefällt mir besonders gut“, heißt es. Oder: „Das Naturwasser ist sehr sauber und die Anlage ist generell sehr einfach gehalten.“ Andere erfreuen sich an dem großen Liegebereich.

Diese Saison wird auch für das Bockumer Freibad eine besondere. Es ist die 50. zum einen, zum andern dürfte spannend werden, wie es in Bockum künftig weitergeht. Die Bausubstanz hat arg gelitten. Geöffnet ist natürlich trotzdem, bereits seit Donnerstag.

Heute sind 34 Grad angesagt. Auch in Krefeld heißt es: Pack die Badehose ein...