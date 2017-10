Diesmal bauten die Händler und Gastronomen ihre Stände für zwei Tage in der Uerdinger Fußgängerzone auf. Auch eine Tombola gab es zum ersten Mal.

Uerdingen. Die Uerdinger Fußgängerzone war geschmückt mit Strohballen und Kürbissen. Für eine herbstliche Dekoration war also gesorgt. Und damit ist das Motto klar. Anlässlich des 12. Herbstmarkts kamen zahlreiche Besucher nach Uerdingen. In entspannter und fröhlicher Stimmung erlebten sie bei traumhaftem Wetter die Marktstände am Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag.

Auch dieses Jahr gab es eine große Auswahl an Ständen, die die Händler auf der gesamten Oberstraße und Niederstraße sowie einem Teil der Alten Krefelder Straße aufgebaut hatten. Das Angebot reichte von holländischem Käse über Schmuck bis hin zu Kinderbekleidung. Dorothee Opgen-Rhein aus Duisburg war das erste Mal seit Jahren wieder mit ihrem Stand „Doros Glasperlen und Holzdreherei“ auf dem Herbstmarkt und erfreut über die netten Leute.

Für Kinder gab es Bastelangebote und vieles mehr

Die Band „Flamingos“ begleitete die komplette Veranstaltung und feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Uwe Rutkoswki, erster Vorsitzender des Uerdinger Kaufmannsbundes, war sehr zufrieden mit der „schönen und entspannten“ Einkaufsatmosphäre und dem großen Zuspruch für das Fest. „Der Herbstmarkt ist eine Gemeinschaftsaktion, die den Uerdinger Charakter widerspiegelt“, sagt Rutkowski.

Für zahlreiche Köstlichkeiten war gesorgt. Die Besucher hatten die Qual der Wahl zwischen Zwiebelkuchen, Gegrilltem, süßen Waffeln und vielem mehr. Das Programm war so gestaltet, dass für Jung und Alt etwas dabei war. So hatten auch die kleinsten Besucher die Möglichkeit, sich beim Herbstfest zu amüsieren. Die Kinder konnten Karussell fahren, sich schminken lassen, Kürbisse bemalen und der Wasserwacht der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zugucken.

„Das macht großen Spaß“, sagten Nick und Leo über das Bemalen ihrer Kürbisse. Ihre Werke durften sie auch später mit nach Hause nehmen. Auf dem Marktplatz warb ein bunter Mix an Organisationen für ihre Aktionen.

„Es passiert was in Uerdingen.“

Bettina Losereit, zweite Vorsitzende des Uerdinger Kaufmannsbunds

Das Highlight war die Modenschau auf rotem Teppich. Models zeigten die aktuelle Herbst- und Wintermode für das „Uerdinger Schaufenster“, die man direkt in den umliegenden Läden kaufen konnte. Präsentiert wurden Accessoires wie Modeschmuck ebenso wie Lederwaren und neue Frisurentrends.

„Es passiert ’was in Uerdingen“, sagte Bettina Losereit, zweite Vorsitzende des Uerdinger Kaufmannsbunds. Etwas Besonders war in diesem Jahr die neue Herbsttombola, deren Erlöse in die Weihnachtsbeleuchtung investiert werden. Verkäufer boten die Lose in historischen Gewändern an. Der Hauptgewinn ist ein 300 Euro Reise-Gutschein für eine Fahrt zur Mosel. Weitere Gewinne sind Einkaufsgutscheine und Präsentkörbe. Ebenfalls neu war, dass die Stände schon am Samstag ab 10 Uhr zum Kaufen einluden. Die Innenstadt wurde also schon einen Tag früher belebt.