Herbstkonzert in der St.-Matthias-Kirche

Hohenbudberg. Stücke von Mozart, Mendelssohn und Schumann werden am Samstag, 30. September, um 17 Uhr in der St.-Matthias-Kirche an der Kirchstraße 1 gespielt. Es spielt das Kammerorchester Tönsivorst unter der Leitung von Brigitta Küsters. Der Eintritt ist frei.

Bürgerverein sorgt für sauberes Königshof

Königshof. Der Bügerverein Königshof lädt alle Königshofer ein, ihn bei einer Reinigungsaktion im Stadtteil zu unterstützen. Geplant ist, die Grünanlagen von Müll zu säubern und Straßennamen-Schilder, die unlesbar sind, zu säubern. Müllsäcke, Müllpicker und Handschuhe werden zur Verfügung gestellt. Treffpunkt ist am Samstag, 30. September, um 10 Uhr an der Kinderuni Zweistein an der Kneinstraße 64.

Nachbarschaftscafé mit Büchertipps

Fischeln. Das Netzwerk Fischeln ist wieder zu Gast beim Montagscafé im Nachbarschaftsladen Fischeln. Diesmal bringen die Netzwerker Büchertipps mit. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich dann am Montag, 2. Oktober, ab 15 Uhr an der Erkelenzer Straße 81 austauschen. Anmeldung unter Telefon 93 41 70.

Vortragsabend der Sammlergilde

Heinrich von Stephan hält am Dienstag, 26. September, ab 19.30 Uhr einen Vortrag zur Briefmarkenkunde. Die Veranstaltung findet regelmäßig an jedem letzten Dienstag im Monat an der Mühlenstraße 42, im Begegnungszentrum Wiedenhof, statt. Der Vortrag ist kostenlos.