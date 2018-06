Niederrheinischer Literaturpreisträger stirbt mit 85 Jahren.

Der Niederrheinische Literaturpreisträger von 1996, Herbert Sleegers, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Menschen und Landschaft am Niederrhein beschrieb Sleegers mit großer Genauigkeit und präziser Beherrschung von Stil und Form in seinen Gedichten und Erzählungen mit großer poetischer Kraft. Schon als Schüler begann er mit dem Schreiben, verfasste Gedichte und Geschichten. Er veröffentlichte seine Arbeiten unter anderem in „Literatur in Krefeld“ und „Literatur am Niederrhein“. Bücher von Sleegers erschienen 1986, „Da vergeht uns Hören und Sehen“ (Gedichte), 1994, „Der Wolkenzähler“ (Erzählungen), und 1997, „Nur mit rechts wird aufgezeigt“ (Schulgeschichten).

Er war dem Niederrhein in besonderer Weise verbunden: geboren am 4. Juni 1932 in Grefrath, Abitur am Gymnasium Thomaeum in Kempen, Studium der Philosophie, Theologie und Pädagogik in Aachen, Bonn und Düsseldorf, fast 20 Jahre Grundschulleiter in Kempen-St. Hubert, Mitarbeit in der Düsselberg‘schen Literaturwerkstatt in Krefeld. Zweimal – 1986 und 1992 – wurde er mit dem Lyrikpreis der Stadt Nettetal ausgezeichnet. Sleegers wohnte in Süchteln im Kreis Viersen. Red