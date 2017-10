Fall Karin Kaiser: Hochschul-Präsident soll Haltung zeigen. Professorin nutzt Arbeitsaccount für ihre Theorien. SPD erwartet Antworten.

Krefeld. SPD-Landtagsabgeordneter Dietmar Bell erwartet täglich eine Antwort auf seine Kleine Anfrage im Landtag zum Fall der Professorin Karin Kaiser. Eine hat er nach WZ-Informationen bereits. Allerdings von der Hochschule Niederrhein, namentlich von Präsident Hans-Hennig von Grünberg. Eine sehr erhellende. Von Grünberg hat den wissenschaftspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion zum hohen Gut der Freiheit von Forschung und Lehre aufgeklärt. Und seinen Unwillen zum Ausdruck gebracht, sich mit dem Treiben seiner Professorin zu befassen.

Bell, heißt es, könne die Prioritätensetzung des Präsidenten und dessen Haltung kaum fassen. Das müsse man sich erstmal trauen. Auch Wissenschaftsfreiheit bewege sich im Rahmen der Verfassung. Bell dementiert nicht und bestätigt nicht. Er wird reden, wenn die Antwort des Ministeriums vorliegt. Und das ist bald.

Die Gemengelage: In der Anfrage will Dietmar Bell für seine Fraktion wissen, warum das Ministerium die Veranstaltung von Professorin Karin Kaiser an der Hochschule Niederrhein scheinbar arglos genehmigt hatte. Und insbesondere, auf welcher Grundlage es von der Hochschule überhaupt informiert wurde.

Nach dem Versuch, einen politischen Forderungskatalog als Forschungsveranstaltung zu deklarieren, also seinen Arbeitgeber Hochschule und das Ministerium zu täuschen, dreht Kaiser weiter auf. Die festangestellte Professorin schickt, wohlgemerkt von ihrem Hochschulaccount aus, eine sechsseitige Pressemitteilung ab, mit der sie erklären will, warum der deutsche Rechtsstaat tot ist.

Das zentrale Beispiel dabei ist sie selbst. Seit fast zehn Jahren versucht Kaiser, ihre Verbeamtung auf Lebenszeit vor Gericht zu erstreiten. Erfolglos, weshalb sie mit aller Macht und über alle Kanäle beweisen möchte, dass der Rechtsstaat schließlich tot sein muss. Dazu passt, dass Kaiser auch SPD-Mann Bell vorwirft, seine Kleine Anfrage sei rechtlich zu beanstanden.

Die Hochschulleitung ficht das nicht an (siehe Kasten). Weder der Täuschungsversuch, noch, dass es dabei de facto nicht mal um Forschung und Lehre ging, noch der Missbrauch des Hochschulaccounts, schon gar nicht, was Kaiser täglich über die sozialen Medien rausbläst. Da reihen sich rechtspopulistische AfD-Ideologien an düstere Ahnungen, die Menschheit werde von Aliens gesteuert. Das sei Privatsache, befindet die Hochschule.