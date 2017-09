Das Unternehmen Henkelhausen investiert in seine Zukunft und die der Mitarbeiter. Denn das Geschäft brummt.

Krefeld. Das Familienunternehmen Henkelhausen strotzt geradezu vor Kraft. Das liegt nicht nur an den Industriemotoren, die digitalisierte kleine Kraftwerke sind, oder an den ebenfalls angebotenen Blockheizkraftwerken, sondern auch an der Expansion dank hochmoderner Technik. Passend dazu hatte das Unternehmen zum „Power Day“ eingeladen, um Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern die neue Produktionshalle vorzustellen. „Dynamisch, kraftvoll, zukunftsorientiert“, fasst Lutz Goebel, geschäftsführender Gesellschafter, sein Credo für die Geschäftsentwicklung zusammen.

Vier Millionen Euro hat er in Halle, Werkstatt, Lager und Büros für neue Mitarbeiter investiert – denn das Geschäft brummt. Er erwartet einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro (Vorjahr 46).

Seit 2014 ein reines Familienunternehmen

Goebel ist schon seit längerem an dem 1936 gegründeten Krefelder Unternehmen beteiligt. „Ein reines Familienunternehmen sind wir allerdings erst seit 2014, als wir uns vom Gasmotorenspezialisten und Kapitalgeber HGS getrennt, das Gasgeschäft verkauft und uns schuldenfrei gestellt haben.“ Traditionell ist Henkelhausen Vertrags- und Servicepartner für Deutz-Motoren und seit 2016 auch für Motoren von Volvo Penta. Verbaut werden außerdem MWM-Gasmotoren und MTU-Dieselmotoren. Die Motoren treiben Bau- und Landmaschinen, Lokomotiven, Schiffe, Pumpen, Bohrgeräte, Kompressoren und Sondermaschinen an. „Die Handwerker haben noch bis Mitternacht gearbeitet, damit wir die neue Halle eröffnen konnten“, berichtet Goebel.

Dort sollen ab sofort komplette Motorenpakete, Notstromanlagen und Blockheizkraftwerke aufgebaut werden. Auch Generalüberholungen gehören zum Angebot. „Motoren veredeln“ nennt es der Firmenchef, denn die speziellen Applikationen für die Anwender sind digital und voll elektronisch. Auf diesem Gebiet sei man weiter als der Wettbewerb. Die Produktionsarbeiten sollen ab sofort schneller und effizienter erfolgen. Zwei Lkws können parallel die Halle befahren und dort be- und entladen.

Damit die Mitarbeiter viele digitale Innovationen kreieren können, haben sie im Zug des Umbaus als Treffpunkt eine „Power Lounge“ bekommen – eine Idee, die der Unternehmer aus Silicon Valley mitgebracht hat. Davon profitieren in Krefeld rund 130 Mitarbeiter. Mehr als 20 Auszubildende lernen bei Henkelhausen. An weiteren Standorten in Deutschland arbeiten 70 Beschäftigte.

„Die derzeitige Diskussion um den Dieselmotor hat mit der Realität wenig zu tun“, sagt Goebel und differenziert. „Der heutige Industriediesel ist sauber.“ Der hocheffiziente Tier-4-Diesel verbrauche nur noch fünf Prozent der Stickoxide und des Kohlendioxids eines Tier-1-Motors von 1999. Für Schiffe gebe es inzwischen kosten- und umweltschonende dieselelektrische Antriebe und von Henkelhausen eine Kombination aus Diesel- und Hybridantrieb. Anders als beim Pkw unterhalte die Industrie aufwendige und teure Motorprüfstände, die funktionieren und richtig messen – so auch bei Henkelhausen. Die Autobauer hätten betrogen und viel Geld verdient. Entsprechend sollten sie für ihr Tun geradestehen, zeigt er klare Kante. Auch die E-Technik sei keine Lösung. Der Strom werde nicht aus alternativen Energien erzeugt und die Batterien seien nicht umweltfreundlich zu entsorgen.

Weil Goebel das Thema am Herzen liegt, hat er zur Halleneröffnung mit Dirk Bergmann einen Experten von FEV Europe aus Aachen verpflichtet, einem unabhängigen Dienstleister für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren. „Der Verbrennungsmotor wird noch sehr lange Bestand haben“, prognostiziert er. Vielleicht sei der Diesel auf lange Sicht diskutabel, aber nicht der Verbrennungsmotor generell.

Der Industriediesel sei Spitzentechnik, da sei sich die gesamte Fachwelt einig. Nicht aber der Pkw-Diesel, auf den 72 Prozent der Stickoxid-Emissionen entfallen. Sein Beispiel: Ein Zwei-Tonnen-Diesel-Pkw neuer Norm produziere ein Mehrfaches an Stickoxid als ein 40-Tonnen-Lkw. Der Grund: Die Gesetzgebung für Lkw sei wesentlich strenger als die für Pkw.

Außerdem werde ständig an der Optimierung gearbeitet, zum Beispiel von Einspritzung, Ventilen und Bremsenergie-Recycling.