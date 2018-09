Im Klinikum gibt es immer mehr Geburten, in Krefeld insgesamt jedoch sinkt die Anzahl.

Krefeld. Die Geburtsstation im Helios-Klinikum hat sich weiterentwickelt. Im vergangenen Jahr zählte das Krankenhaus rund 1840 Entbindungen, aktuell sind es im Vergleich zum Vorjahressommer bereits knapp 30 Geburten mehr. Das liegt nach Ansicht von Professor Tim Niehues, Chefarzt der Kinderheilkunde, und Professor Michael Friedrich, Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, auch an der Entwicklung, die man dort über Jahre vorangetrieben hat. Seit 2008 sie die Geburtsklinik fortwährend auf die Bedürfnisse werdender Eltern ausgerichtet worden.

Während früher die Kinder- von der Frauenklinik getrennt war, gibt es heute das Mutter-Kind-Zentrum, bei dem Kinderklinik und Geburtshilfe auch räumlich ganz eng zusammenarbeiten. Ein Tür-an-Tür-Konzept, das sich nicht nur in der Zufriedenheit der frisch gebackenen Eltern niederschlägt. „Alle Anlaufstellen sind nun in einem Gebäude vereint, was die Abläufe deutlich vereinfacht hat. Dabei standen immer der Sicherheits- und der Wohlfühlaspekt für die entbindenden Frauen und Kinder im Mittelpunkt“, sagt Marina Dorsch, Sprecherin des Klinikums.

Beide Kriterien stehen deutlich mehr als früher im Fokus der Geburtsvorbereitung. Bei der Wahl der Geburtsklinik ist da auch von Seiten der Krankenhäuser Überzeugungsarbeit gefragt. Beim „Storchentreff“, einem Informationsabend jeden ersten und dritten Montag im Monat, können sich die Eltern in spe einen ersten Eindruck von der Klinik verschaffen. „Natürlich gibt es auch Krefelder Familien, die sich für eine Klinik im Umland entscheiden und umgekehrt“, sagt Dorsch.

Denn beim genaueren Hinsehen ergibt sich ein Zahlenwiderspruch: Laut Statistik gehen die Geburten in Krefeld zurück. 2017 wurden in Krefeld 2161 Kinder geboren, 2,9 Prozent weniger als im Jahr zuvor. „Die Entwicklung in Krefeld liegt damit deutlich über dem Landestrend, NRW-weit sank die Zahl der Geburten nur um 0,7 Prozent“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK Classic. Im Helios kann man jedoch sogar eine Steigerung der Geburtenzahlen feststellen.

Als Einrichtung der höchsten Versorgungsstufe sei das Klinikum vor allem in der Risikogeburtshilfe, zum Beispiel im Falle von Mehrlingsschwangerschaften, eine oft gewählte Anlaufstelle. Deshalb kämen Familien vom gesamten Niederrhein zur Entbindung hierher, das Einzugsgebiet sei verhältnismäßig groß, erklärt Dorsch einen möglichen Grund für die Diskrepanz.

Infoabend Zentrum Das Mutter-Kind-Zentrum bietet jeden ersten und dritten Montag im Monat einen Informationsabend für werdende Eltern an: den Storchentreff. helios-gesundheit.de

Die räumlichen Veränderungen und der Umzug in den Neubau brachten für die Geburtsstation auch die Einrichtung von Familienzimmern mit sich. Zwei Stück gibt es seit 2014, die Nachfrage ist groß: Ein Doppelbett ermöglicht, dass die Familie die ersten Tage nach der Geburt gemeinsam im Krankenhaus verbringen kann. „Im Lauf der Jahre verändert sich natürlich der Anspruch. Wir passen unsere Station räumlich den Bedarfen an und reagieren auch auf Rückmeldungen und Wünsche der Eltern“, sagt Friedrich. 2018 sei die Rolle der Väter eine ganz andere, bestätigen beide Chefärzte. Der Wunsch nach Nähe, nach Miterleben sei nun bei beiden Elternteilen sehr groß.