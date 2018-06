Das Kommunale Integrationszentrum sucht für zwei Projekte ehrenamtlich Engagierte. Diese sollten kulturell offen sein und Freude an der Arbeit mit Kindern und jungen Menschen haben. Bei dem ersten Projekt „Smile“, in dem es um Sprachbildung mit individuellem Lernerfolg geht, kümmert sich ein Erwachsener eine Stunde pro Woche während der Schulzeit um ein Grundschulkind, das geringe oder keine Deutschkenntnisse hat. Die Paten spielen, malen, lesen vor, erzählen, bauen so eine Vertrauensbeziehung auf und lehren auf spielerische Weise die deutsche Sprache. Die Freiwilligen werden geschult und von sozialpädagogischen Fachkräften betreut. Neben der Offenheit für andere Kulturen und einer positiven Einstellung gegenüber Kindern ist eine Verpflichtung für ein Schuljahr Voraussetzung. Nähere Informationen gibt es bei Sozialarbeiterin Claudia Mevissen unter 862813 oder an claudia.mevissen@krefeld.de.

Für ein weiteres Projekt werden junge Leute von 17 Jahren bis Mitte 20 als sogenannte Integrationslotsen gesucht. Das Konzept hierbei ist, jugendlichen Zuwanderern, die teilweise ohne elterliche Begleitung in Krefeld leben, durch 14-tägige Treffen in der Freizeit Hilfen zum Zurechtfinden in der neuen Kultur – und letztlich in Krefeld – zu bieten. Informationen gibt es bei Sozialarbeiterin Nicole Hafner unter 862512 oder an nicole.hafner@krefeld.de.