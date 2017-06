Krefeld. Am Sonntag hat die Polizei einen 38-Jährigen Mann gestellt, der sich zuvor in scharmverletzender Weise einer Frau im Hauptbahnhof gezeigt hat. Um 8.40 Uhr meldete die 28-Jährige einen Mann, der sich vor ihr in einer Bäckerei im Hauptbahnhof entblößt hatte. Polizisten konnten den alkoholisierten Tatverdächtigen im Hauptbahnhof antreffen und nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam.