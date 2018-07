Feier Bevor er in der kommenden Woche seine letzte Unterrichtsstunde hat, wird Schulleiter Hans-Willi Winden schon heute Nachmittag offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Um 15 Uhr beginnt zunächst ein Gottesdienst im Forum der Bischöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule. am Minkweg. Anschließend steht ab 16.30 Uhr ein Festakt auf dem Programm.