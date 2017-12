Krefeld. Gegen den mutmaßlichen 29-jährigen Drogenhändler, den die Krefelder Polizei am Mittwoch festgenommen hat, wurde am Donnerstag ein Haftbefehl erlassen. Das entschied der zuständige Richter.

Der Polizei war am Mittwoch ein Schlag gegen Drogendealer in Uerdingen gelungen. Die Beamten hatten bereits im April dieses Jahres einen anonymen Hinweis erhalten, wonach mehrere Personen in ihren Wohnungen an der Bahnhofstraße Betäubungsmittel herstellen und verkaufen sollen. Die Kriminalpolizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse.

Am Mittwoch haben Polizisten dann drei Wohnungen von einer Frau und zwei Männern durchsucht. Dabei stellten sie laut dem Polizeibericht Amphetamin sowie mehrere Kilogramm Marihuana sicher. Zudem fanden die Polizisten mehrere Cannabispflanzen vor.

Die beiden anderen Tatverdächtigen waren nicht vor Ort. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Alle drei sind bereits polizeibekannt. red