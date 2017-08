Krefeld. Die Rhine Side Gallery geht in den Endspurt. Auch in der finalen Woche lockt die Veranstaltungsreihe mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm weiterhin zahlreiche Besucher nach Uerdingen an den Rhein.

Die Kindertagesstätte Hexenkessel grillt am Dienstag, 29. August, am Donnerstag, 31. August, dann die Braunschweiger Narrenzunft, jeweils ab 18 Uhr.

Am Samstag, 2. September, lädt der Hafen von 11 bis 19 Uhr anlässlich „111 Jahre Krefelder Hafen“ und „Zehn Jahre Rheinhafen Krefeld“ zum Hafenfest mit großem Familienprogramm, Hafenrundfahrten und Musik. Zudem präsentiert das Unternehmen Lanxess mit einem Betonmischerwagen und einem Handmischer am Beispiel der Einfärbung von Holzhäckseln seine Pigmentprodukte. Nicht nur die Kinder des Kinderheims „Marianum" werden sich an der Färbeaktion beteiligen, auch die Besucher des Hafenfestes sind zum Mitmachen eingeladen. Ab 18 Uhr steigt dann an der Uerdinger Rheinfront die „House Wine Party“ mit DJ Cage Mason (Christof Kandel).