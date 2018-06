Die SWK planen aufgrund der vielen neuen Betriebe einen einjährigen Probebetrieb.

Aufgrund der gestiegenen Betriebsansiedlungen im Krefelder Rheinhafen ist der Bedarf an einem verbesserten Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr gestiegen. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 10. Juni, wird daher jede dritte Fahrt der Düsseldorfer Rheinbahn-Buslinie 831 (bei durchschnittlichem circa 20-Minuten-Takt etwa ein Mal pro Stunde) in der Zeit von circa 5 Uhr bis 20 Uhr montags bis freitags (Feiertage ausgenommen) nicht mehr über den Stadteilkern Gellep-Stratum, sondern über den Heidbergsweg, die Bataver-, Hentrich- und Hafenstraße geführt.

Gleichzeitig wird auch der Linienverlauf der Linie 047 optimiert. Die Haltestelle „Fegeteschstraße“ fährt die Buslinie 831 ab dem Fahrplanwechsel nicht mehr an. Diese wird künftig von der Buslinie 047 der Stadtwerke Krefeld bedient.

Die Einrichtung der Haltestellen für den gut einjährigen Probebetrieb erfolgt zunächst provisorisch. Die Rheinbahn AG und SWK Mobil werden den Probebetrieb evaluieren und mit der Stadt Krefeld prüfen, ob diese Busanbindung des Krefelder Hafens sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist.

