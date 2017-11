Viele Kunden sind eigens für die Aktionen rund um den verkaufsoffenen Sonntag in die Stadt gekommen.

Am Samstag sind die Temperaturen kühl, doch die Sonne scheint. Der Sonntag macht der oft regnerischen Jahreszeit zuerst alle Ehre, dann wird auch er schöner. „Herbstlich willkommen“ heißen die Händler die Kunden in der City. Die bereiten sich in den Geschäften auf Wintersport und die kuschelige Adventszeit vor. Wer an beiden Tage in die Stadt kommt, wie Dirk und Sandra Weiers, erlebt das gesamte Spektrum, nicht nur, was das Wetter betrifft. Das Paar probiert im Sportgeschäft neue Skischuhe an. Denn der Winter-Urlaub in Österreich ist schon gebucht. „Während wir die Ski am Ort oftmals leihen, tragen wir immer eigene Schuhe“, sagt Dirk Weiers.

Zuvor hat es zwischen 10 und 12 Uhr beim Wintersport-Trödel einen wahren Run auf Kinderski gegeben. Simon Arens von Intersport Borgmann: „Die gingen manchmal für 15 Euro über den Ladentisch.“

Rote und gelbe Stoffbahnen schmücken die Straßen

In der Fußgängerzone spielen die Straßenmusikanten. Die Besucher sitzen draußen vor den Cafés und genießen die Sonnenstrahlen. Die Königstraße hat sich mit roten und gelben Stoffbahnen herausgeputzt. Die Stadt brummt, es ist viel los. Das schöne Samstagswetter macht Lust auf Cabrio- und Rollerfahren. Im und vor dem SWK-Kundencenter an der Hochstraße stehen glänzende E-Roller, mit denen der Fahrer flott und leise durch die Stadt und maximal 150 Kilometer weit kommt.

Sascha Haag zeigt die Fahrzeuge in Kooperation mit den SWK als Stromlieferant und vertreibt sie in seinem Geschäft „Design International“ auf dem Großmarkt. Heinz Meiners aus Krefeld interessiert sich für das Gefährt der Marke Kumpan. „Ich finde die Roller interessant. Sie sind eine saubere Alternative im Straßenverkehr.“

Im Schwanenmarkt duftet es schon jetzt gut. Das lebensgroße Maskottchen des Centers namens „Schwani“ weist auf das dampfende Getränk vor Gschwendner hin. Inhaber Sascha Wagner bietet kostenlose Proben des Seidenwebertees an. „Er ist derzeit einer der fünf beliebtesten aromatisierten Sorten und wurde von den Bürgern zum Krefeld-Tee ausgewählt.“ Stefanie Main aus Kempen probiert und erklärt: „Wenn Krefeld wirklich so schmeckt, ist das gut.“ Sie ist zum Shoppen mit anderen Mädels in die Stadt gekommen und hat Sachen gekauft, „die man nicht braucht“. Sie zählt auf: „Weihnachtskugeln und -tassen, die nur drei Wochen im Jahr genutzt werden.“ Sie bedauert, dass der City-Bereich Richtung Bahnhof für Besucher nicht so schön sei.

Werbegemeinschafts-Vorsitzender Christoph Borgmann ist – gemeinsam mit seinen Händler-Kollegen – mit dem vergangenen Wochenende samt verkaufsoffenem Sonntag sehr zufrieden. „Wir brechen nicht in Jubel aus, aber alle diejenigen, die sich für eine Aktion zum Thema ,Herbstlich willkommen‘ stark gemacht haben, verzeichneten auch viel Kundenfrequenz. Die Leute blieben länger im Geschäft, tranken einen Kaffee oder ein Glas Wein, sahen sich die Auslagen an und kauften auch.“ Viele Besucher hätten schon das Fest im Blick gehabt und sich Ideen für den Gabentisch geholt. Familien waren unterwegs, die schon einmal abgeklopft hätten, was sich denn alle so wünschten. Fazit: „Es war ein prima Wochenende.“