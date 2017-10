Gartenstadt. Fit im Alter: Der Verein „Sport für betagte Bürger“ bietet immer donnerstags in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Gymnastikhalle Gartenstadt an der Hauptschule, Breslauer Straße 280, Fitnessgymnastik an. Durch die Übungen sollen grundlegende körperliche Eigenschaften wie Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Kraft gefördert werden. Wer mag, kann an einer Schnupperstunde teilnehmen. Interessierte erhalten nähere Infos bei Petra Neumann unter der Telefonnummer 02150/91 15 25.