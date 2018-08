Ab sofort ist die Schule Mitglied im nationalen Excellence-Schulnetzwerk.

Krefeld. Schüler stark machen in den Mint-Fächern – das ist ein zentrales Element der pädagogischen Arbeit am Gymnasium Horkesgath. Als Anerkennung für exzellente naturwissenschaftlich-technische Bildungsangebote in allen Jahrgangsstufen wurde die Schule nun als eine von 24 Schulen in ganz Deutschland neu in das nationale Excellence-Schulnetzwerk Mint-Ec aufgenommen. „Diese Ehrung verdanken wir der langjährigen engagierten Arbeit des Kollegiums für vielfältige und zukunftsorientierte Lernangebote auf hohem Niveau“, freut sich Schulleiter Klemens Seth. „Besonders die Profilklassen und der hochwertig ausgestattete Fachbereich Technik finden großen Anklang bei unseren Schülerinnen und Schülern.“ Mint-Ec steht für hohe Standards in der Mint-Bildung.