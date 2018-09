Auf dem Sommerfest des Bürgervereins Fischeln tanzen Besucher bis in die Nacht.

Fischeln. Fischeln. Es ist einmal mehr ein tolles Sommerfest auf dem Clemensplatz in Fischeln. Schon traditionell wird es ausgerichtet vom Bürgerverein um seine Vorsitzenden Reiner Schütt und Manfred Adam, alle packen im Vorfeld kräftig mit an. Aber es sind nicht nur Menschen in den grünen Vereins-T-Shirts des Bürgervereins, die diese Veranstaltung so lebendig machen. Die Fischelner nehmen das Fest einfach gut an, und wenn das Wetter mitspielt, ist es immer gut besucht. „Wir haben durchlaufend 200 bis 300 Gäste vor Ort“, freut sich Manfred Adam.

Der zweite Vorsitzende des Bürgervereins Fischeln lobt vor allem die schöne Atmosphäre. Uns besuchen ja auch viele ältere Fischelner Bürger. Da wird gequatscht, dazu etwas gegessen und getrunken.“ Im Angebot sind unter anderem Flammkuchen, Grillwürstchen und Speisen des Restaurants „Il Mulino“. Auch die Weinbar wird sehr gut genommen.

Am Abend dann wird es schwungvoller. Der Platz füllt sich und die Band Heiner Thiel & Friends überzeugt mit einem tollen Repertoire an Cover-Songs. Fischeln tanzt schließlich bis Mitternacht, dann ist das Sommerfest auch offiziell vorbei. Adam ist begeistert: Das hat nicht nur mir mal wieder so richtig Spaß gemacht.“ ⇥mip