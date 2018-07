Mangels: Im Wesentlichen ist das identisch. Der Allerweltsgründer muss eine Phase durchlaufen, zu der zum Beispiel die Analyse von Markt, Zielgruppe, Lieferanten, Kundschaft und Wettbewerber gehört. Das gehört zum Businessplan, der gemacht werden muss, plus Zahlental mit Umsätzen, Kosten und eventuell Wareneinkauf. Am Ende steht dann eine schwarze Null oder idealerweise ein Gewinn. Diesen Weg geht auch jedes Start-up-Unternehmen. Der Unterschied, den es geben kann: Gegebenenfalls wird ein Start-up anders finanziert.

Bert Mangels: Wenn sie drei Leute nach der Definition von Start-up fragen, bekommen Sie fünf Antworten. Das Verständnis ist bei jedem anders. Die Definition, wie sie allgemeingültig sein sollte: Bei einem Start-up geht es um eine innovative oder/und technologisch ausgerichtete Neuheit, die es so noch nicht gibt oder wenn es sie schon gibt, ist sie so weiterentwickelt, dass sie etwas Neuem gleich kommt. Das gibt sicher noch Freiraum für Interpretation. Aber das sind dann nicht die klassischen Gründer wie ein Einzelhändler oder ein Zerspanungsbetrieb. Die Unterscheidung wird übrigens nur bei uns gemacht. Im angelsächsischen und amerikanischen Bereich, wo das Wort Start-up herkommt, heißt es nichts anderes als „Gründen“. Bei uns hat man den Begriff übernommen und interpretiert.

WZ: Herr Mangels, was ist denn ein Start-up und was ein „normaler“ Existenzgründer?

Manchmal muss er der Mann der unangenehmen Wahrheiten sein – wenn Bert Mangels Menschen in der Beratung für Existenzgründer sitzen hat, die „nicht mehr als eine gute Idee haben“. Der 55-Jährige ist seit 2003 bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein für den Bereich Existenzgründung und Unternehmensförderung verantwortlich. Oft hört er in diesem Zusammenhang das Wort Start-up. Im Interview mit der Westdeutschen Zeitung räumt er nicht nur mit einem Irrtum rund um diese Begrifflichkeit auf, sondern auch mit dem von der segensreichen Marktlücke.

WZ: Wie sieht denn das Verhältnis von Start-ups zu normalen Gründern in der IHK-Beratung in Krefeld aus?

Mangels: In Krefeld und eigentlich im ganzen Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein sind Start-ups handverlesen bis selten. Das liegt am Standort. Bundesweit sind bei allen Gründungen fünf bis maximal acht Prozent Start-ups. Und die konzentrieren sich auf Zentren, wo sie gefördert werden, wo die Infrastruktur da ist oder die als hipp gelten. Mit Letzterem meine ich Berlin, wo es eine Community, also eine Gründerszene, gibt, oder zum Beispiel Aachen. An der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule studieren Ingenieure, die mit Laboren ausgestattet sind, für die Forschung und Entwicklung durch Quersponsoring von Unternehmen schon gewährleistet wird. Daraus entstehen auch Start-ups.

WZ: Aber Krefeld hat auch eine Hochschule . . .

Mangels: . . ., an der es aber nicht die klassischen Studiengänge für mögliche Gründungen gibt. Beziehungsweise, wie ich von der Hochschule weiß, sind die Ingenieure, die dort studieren, schon in Lohn und Brot, bevor sie fertig sind. Die Frage nach der Gründung stellt sich für sie also nicht.

„Es ist nicht mehr das Massengeschäft der Notgründungen wie in den Jahren extrem hoher Arbeitslosigkeit.“

Bert Mangels, IHK Mittlerer Niederrhein

WZ: Dann zu den normalen Gründern, die zu Ihnen kommen: Haben die tolle Ideen?

Mangels: Wenn die Gründer zur Beratung zu uns kommen, dann zerlegen wir ihre Idee ja erst einmal in Einzelteile und schauen, ob es geht oder nicht. Da gibt es das schon, dass die Gründer nach dem Zerlegen selbst sehen, dass ihre Idee nicht ganz so brillant war. Aber ich muss sagen: Die Qualität ist schon hoch. Die sind nicht gestern erst aufgestanden und heute zur IHK gekommen. Die haben schon Businesspläne mit Substanz. Es ist nicht mehr das Massengeschäft der Notgründungen, wie es in den Jahren extrem hoher Arbeitslosigkeit war. 2003 und in den folgenden Jahren hatten wir 1300 bis 1400 Beratungen pro Jahr. Jetzt sind es rund 350. Und während die Gründer aus der Beratung früher oft nach einer halben Stunde wieder raus waren, weil wir ihre Idee leider auseinandernehmen mussten, liegt die Beratungszeit jetzt im Mittel bei 90 Minuten.