Mit Gülle düngen und mit der Natur achtsam umgehen ist für Landwirt Werner Schleupen kein Widerspruch. Er ist Fan einer neuen Verordnung, die das Grundwasser schützt.

Es knattert auf dem Lefkeshof. Aus einer Art Container kommt das anhaltende Motorgeräusch. Methangas nährt das Blockheizkraftwerk. 24 Stunden läuft es durch – und das zu einem großen Anteil durch Gülle. Denn im Milchviehbetrieb von Landwirt Werner Schleupen werden die Hinterlassenschaften seiner Bullen, Kühe und Kälber nicht nur als Dünger für das auf den Feldern wachsende Futter genutzt. Vorher dreht ihr Verdautes noch eine Runde durch die Biogasanlage.

Das hat für den 57-Jährigen, der den Hof in Orbroich am äußersten Rand von Hüls mit seinem Sohn Bernd (28) betreibt, gleich mehrere positive Aspekte, darunter die Energiegewinnung aus einem erneuerbaren Rohstoff. „Es ist auch wirtschaftlich interessant, die Gülle noch einmal zu nutzen, bevor sie auf die Felder kommt“, sagt Werner Schleupen. 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom können die beiden im Jahr ins öffentliche Netz einspeisen. Knapp 1000 Haushalte lassen sich so versorgen.

Nicht zu überdüngen ist das Ziel – die Technik wird immer besser

Aber auch für die Nachbarn hat die Biogasanlage einen fühlbaren Vorteil. Denn der Rest, der am Ende der Stromproduktion von zwei Dritteln Gülle und einem Drittel Silomais übrigbleibt, habe „nicht mehr diesen starken Geruch nach Amoniak, er erinnert mehr an Kompostgeruch“, erzählt der Landwirt. Wobei das Geruchsproblem sowieso in den vergangenen Jahren abgenommen habe, da die Technik verbessert wurde. „Früher wurde die Flüssigkeit ja versprüht, heute wird sie bodennäher verteilt.“

Schleupen fährt nicht umsonst einen Güllewagen, der 85 000 Euro gekostet hat – und damit rund 35 000 Euro mehr als die weithin verbreiteten Fahrzeuge. „Damit kann ich die Gülle besser verteilen.“ Kommt sie effektiver auf den Ackerboden, hat Schleupen besseres, sprich: mehr, eigenes Futter für seine 250 Milchkühe und die 500 Tiere in der Nachzucht. Er muss also auch weniger Dünger zukaufen.

Schleupens Ziel: eine bessere Stickstoffbilanz, im besten Fall kommt weniger Stickstoff auf den Hof als ihn verlässt. Die Rechnung ist also: „Ich nutze eine Menge x an Düngemittel, um es auf eine bestimmte Fläche zu verteilen, auf der Futtermittel wächst, das in die Kuh kommt. Und was hinten rauskommt, geht wieder als Düngemittel aufs Feld.“

Genauso viel Dünger und damit Stickstoff auf die Böden zu bringen wie die Pflanzen brauchen beziehungsweise verbrauchen, also nicht zu überdüngen, bedeutet, dass kein Nitrat ins Grundwasser gewaschen wird. Deswegen hat sich der Hülser schon seit Jahren über die bis dato für Landwirte erlaubte Berechnungsweise der Nährstoffbilanz und damit auch über Kollegen gewundert, die sich bei der Stickstoffbilanz gesund geschätzt hätten. „Das musste ein Ende haben“. In fast allen Regionen in Deutschland, in denen Vieh gehalten wird, sei in der Regel auch der Nitratgehalt im Wasser zu hoch, kritisiert Schleupen.