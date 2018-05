Sprecher der Bürgervereine ist sehr gespannt auf „Krefeld hautnah“.

Manfred Grünwald ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine und freut sich auf Dienstag, wenn „Krefeld hautnah“ in die nächste Runde geht. „Dort werde ich die Gelegenheit nutzen, über die ersten Erfolge bei der Bewältigung bekannter Probleme hier im Bürgervereinsbezirk zu berichten.“

Grünwalds Überblick: „Die Straßen sind sauberer geworden, die Nächte etwas ruhiger. Aber leider noch nicht überall. Neue Ärgernisse beschäftigen die Menschen, die hier leben: Nach Arbeiten an Versorgungsleitungen auf der Freiligrathstraße sind mit den Geldern der Allgemeinheit die Plattierungsarbeiten der Bürgersteige nicht fachmännisch ausgeführt worden. Hier sollte die Art und Weise, wie Auftragsarbeiten vor der Bezahlung abgenommen werden, einmal auf den Prüfstand kommen.“ Zudem sei der Straßenbelag auf der Seidenstraße/Alte Linner Straße „erkennbar reparaturbedürftig. Hier hat sich die Baptistengemeinde bei mir beklagt. Bei dem vor Monaten zwangsgeräumten und dem seit vielen Jahren in der Nähe leerstehenden Wohnhaus an der Seidenstraße geht es nicht weiter, das ehemalige Lackmann-Haus Dießemer Straße/Ecke Hardenbergstraße beginnt zu verfallen.“

Grünwald moniert, dass es keine Informationen darüber gebe, was mit der ehemaligen Hauptfeuerwache werden solle. „Hier könnte ich mir vorstellen, den denkmalgeschützten Teil für Aktivitäten der Bürgerschaft und von Vereinen herzurichten und nutzbar zu machen.“

Aber er könne auch über Positives berichten: „Die neuen Blauglockenbäume auf dem Hardenbergplatz haben geblüht, der lange Zeit marode Bürgersteig an der Hardenbergstraße und die Radwege an der Oppumer Straße wurden erneuert.“ Doch es blieben auch Fragen: Wie die Nachbarn der neuen Notunterkunft für Obdachlose damit zurechtkommen oder wann die Bürgersteige in Kreuzungsbereichen abgesenkt werden seien nur zwei davon. „Ich bin sehr gespannt auf die Antworten der Experten.“ mip