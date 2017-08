Krefeld. Und schon wieder ist es passiert: Erneut hat eine Krefelder Partei ihre Plakate früher als erlaubt aufgehängt. Seit Donnerstagabend hängen in Fischeln bereits Wahlplakate der Grünen zur Bundestagswahl im September. Erlaubt ist erst ab Samstag, den 12. August.

Bereits zur Landtagswahl hatte es in der Krefelder Parteienlandschaft Ärger um Wahlplakate von SPD und CDU gegeben, die zu früh aufgehängt worden waren. Im Stadtrat hatte Die Partei daher einen Antrag gestellt, zu frühes plakatieren mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu belegen. Dies lehnte der Rat allerdings ab. Auch Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) hatte damals an die Vernunft der Parteien appelliert und ein Bußgeld für nicht nötig erachtet.

Als eine Ohrfeige an den Oberbürgermeister und seine Verwaltung sieht die UWG Krefeld das zu frühe Plakatieren der Grünen in Krefeld. „Die UWG erwartet, dass die Stadtverwaltung nun endlich einmal handelt und ein Bußgeld ausspricht. Ansonsten verliert Herr Meyer bei der Politik und Bürgerschaft an Autorität", sagt der Vorsitzende und Ratsherr Andreas Drabben.