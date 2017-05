Kempen/Krefeld. Sehr nervig für tausende Unitymedia-Kunden am Niederrhein: Seit Mittwochmorgen sind zahlreiche Nutzer von einer Großstörung betroffen. Haushalte in Nettetal, Brüggen, Emmerich, Xanten, Kleve, Bedburg-Hau, Kranenburg, Goch, Uedern, Geldern, Kevelaer, Straelen, Weeze, Wachtendonk, Kempen, Tönisvorst, Grefrath hatten seit 10.30 Uhr kein Internet, Telefon oder Fernsehen, teilt der Kabelnetzbetreiber mit.

Die Störung lässt noch am Nachmittag die Telefone streiken

Der Grund: Eine "Fremdfirma" hat laut Angaben von Unitymedia bei Bohrungen ein Glasfaserkabel zwischen Mönchengladbach und Krefeld beschädigt. Schon am Mittwochvormittag seien Techniker geschickt worden, um den Schaden zu reparieren. Da rund 1400 Meter Glasfaserkabel neu eingezogen werden müssen, werden die Reparaturarbeiten noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. In Kempen sind die Auswirkungen gegen 13.40 Uhr noch zu spüren. Kunden von Unitymedia berichten von Telefonen, bei denen nur das Besetztzeichen ertönt. Red