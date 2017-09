Großrazzia an der Seidenstraße

Krefeld. 50 Einsatzkräfte der Polizei und rund zehn Mitarbeiter der Stadt haben am Freitagabend ein Mehrfamilienhaus an der Seidenstraße kontrolliert. Das als „Problemimmobilie“ bekannte Gebäude wurde von Mitarbeitern der Bauaufsicht unter die Lupe genommen. Die Polizei leistete laut eigener Aussage Amtshilfe. Die genauen Hintergründe der Durchsuchung wollten Stadt und Polizei am Freitagabend nicht mitteilen. Vor Ort war neben den Einsatzkräften unter anderem auch Stadtkämmerei Ulrich Cyprian. Der Einsatz war laut einer Polizeisprecherin seit langer Zeit von der Stadt geplant. Die WZ hatte vor rund zwei Wochen von Anwohnern berichtet, die sich von Mietern aus dem durchsuchten Haus belästigt gefühlt hatten. hoss