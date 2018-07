Vier Personen müssen ihre Fahrzeug abstellen.

Bockum. Egal, ob bei Regen oder enormer Hitze. Die Polizei Krefeld kontrolliert bei jedem Wetter. So auch am Donnerstag auf dem Parkplatz an der Grotenburg. Gemeinsam mit dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) Neuss sind die Krefelder Beamten gegen Drogen im Straßenverkehr vorgegangen. Dazu haben 35 Polizisten im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr rund 160 Autofahrer auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft.

Das Ergebnis: Vier Fahrer standen unter Drogeneinfluss. Sie mussten einen Drogenschnelltest machen und sich von einem Arzt untersuchen lassen. Dieser entnahm ihnen eine Blutprobe. Für die vier Betroffenen war die Fahrt am Grotenburg-Stadion somit zu Ende. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Ein Autofahrer zeigte derart gravierende Ausfallerscheinungen, dass sein Führerschein sichergestellt wurde. Zwei der Kontrollierten waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem stellten die Beamten geringe Mengen Amphetamin sicher.

Das Erkennen von Drogenkonsumenten im Straßenverkehr ist Teil der polizeilichen Aus- und Fortbildung in Nordrhein-Westfalen. An der Berliner Straße am Grotenburg-Stadion konnten die Lehrgangsteilnehmer die Kontrollen der Krefelder Verkehrsdirektion begleiten und auch unterstützen. Red