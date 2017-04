Krefeld. Am frühen Sonntagmorgen ist es vor einer Discothek in der Krefelder Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Dabei wurden drei Personen vorrübergehend in Gewahrsam genommen.

Um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst der Diskothek über eine Schlägerei innerhalb des Clubs informiert. Bereits während der Befragung der zwei Geschädigten hielt sich auf dem Vorplatz der Innenstadt-Disco eine größere Menschenmenge von ca. hundert Personen auf. Als die Geschädigten mit einem Fahrzeug wegfahren wollten, wurden sie auf dieser Menschenmenge heraus angegriffen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde die Seitenscheibe eines Fahrzeuges zerstört.

Da die Situation vor Ort zu eskalieren drohte, wurden weitere Einsatzkräfte, auch aus den Nachbarbehörden, angefordert. Ausgesprochen aggressiv war eine Gruppe von etwa zwanzig Personen, die die eingesetzten Beamten beleidigten und beschimpften. Nachdem die Unterstützungskräfte vor Ort eingetroffen waren, konnte die Situation beruhigt werden.

Drei Personen wurden vorübergehend dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Es wurden Strafanzeigen gefertigt.