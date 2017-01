Krefeld. Am Sonntagmorgen ist der gesamte Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Glockenspitz in Brand geraten. Gegen 9.13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Eine Person musste mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik nach Aachen geflogen werden. Außerdem konnte eine Katze aus dem dreigeschossigen Gebäude gerettet werden.

"Wir werden vorausslichtlich noch bis zum späten Nachmittag im Einsatz sein, um noch bestehende Glutnester ausfindig zu machen", sagt Feuerwehrsprecher Christoph Manten. Derzeit sei ein Statiker vor Ort, um das betroffene Gebäude zu untersuchen. "Es ist davon auszugehen, dass es vorerst unbewohnbar bleibt", sagt Manten.

Zuvor war die Feuerwehr mit drei Drehleitern im Einsatz, um das Feuer unter zu Kontrolle zu bekommen. So konnte verhindert werden, dass der Brand auch die anliegenden Häuser erreicht.

Zwei Nachbarhäuser und das betroffene Haus mussten komplett geräumt werden. Die Bewohner sind in der gegenüberliegenden Bäckerei unterkommen.