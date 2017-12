40 Kandidaten standen zur Wahl – auf 20 hat sich gestern die Jury für die 37. Wahl zum „Sportler des Jahres“ in Krefeld und am Niederrhein verständigt in den Räumen der Volksbank, die im dritten Jahr Partner der WZ bei dieser Wahl ist. Ab Mitte Januar werden wir Ihnen, liebe Leser, die Sportlerinnen und Sportler vorstellen – in unserer Zeitung und online. Dann können Sie dem Kandidaten Ihrer Wahl Ihre Stimme geben. In der Jury saßen neben Vertreten der WZ und der Volksbank auch Oberbürgermeister Frank Meyer, Sportdezernent Thomas Visser sowie weitere Partner der Sportlerwahl. Auf dem Foto (v.l.): Klaus Geurden (Vorstandsvorsitzender Volksbank), Thorsten Huppert (Geschäftsführer Media Markt Krefeld), WZ-Verlagsleiter Daniel Poerschke, Sportdezernent Thomas Visser, Christian Davids (Marketingleiter Volksbank), WZ-Sportredakteur Stephan Esser, Oberbürgermeister Frank Meyer, WZ-Redaktionsleiter Michael Passon, Ercüment Ak (Geschäftsleiter SinnLeffers), Christoph Borgmann (Inhaber Intersport Borgmann). Im Vordergrund die Mitarbeiterinnen der Volksbank Melanie Thelen (l.) und Alina Spee. Foto: Dirk Jochmann