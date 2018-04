Krefeld. Ein Hakenkreuz und rechte Parolen sind an diesem Wochenende nicht lange auf der Skateranlage am Voltaplatz zu sehen gewesen. Nach Bekanntwerden der Schmierereien sorgte ein Graffiti-Künstler am Sonntagnachmittag schon dafür, dass die Sprayerwand wieder übermalt wird.

Die Stadt hatte erst vor kurzem für 36 000 Euro die Skateranlage erweitert und im Rahmen ihres Ausbauprogramms für Spielplätze auch künstlerische Graffiti begrüßt. yb/hoss