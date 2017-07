Krefeld. Nachdem am Freitagabend radioaktive Messgeräte an der Tunneleinfahrt in Calais bei einem im DHL-Zentrum in Fischeln beladenen Lkw ausschlugen, ist jetzt der Grund für die erhöhten Werte bekannt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sollen 1200 in dem Lkw geladene Glühstrümpfe von Straßenlaternen den Alarm für überhöhte radioaktive Werte ausgelöst haben. Diese bilden beispielsweise die Lichtquelle in gasbetriebenen Laternen oder Leuchten. Laut Polizei war der Transport legal und verstieß auch nicht gegen englisches Recht. Der Lkw durfte seine Fahrt am Samstag Richtung Großbritannien fortsetzen. hoss