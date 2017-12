Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist erforderlich.

Mitte. Gina Mayer liest am Donnerstag, 21. Dezember, um 17 Uhr im Niederrheinischen Literaturhaus Krefeld aus „Morgen wirst du sterben“. Nach drei Treffen, bei denen sich die Teilnehmer des Jugendbuchclubs mit dem Jugendthriller beschäftigt haben, kommt die Autorin zu einer öffentlichen Lesung ins Niederrheinische Literaturhaus an der Gutenbergstraße 21 und stellt sich den Fragen des Publikums.

„Morgen wirst du sterben“ handelt von den Geschwistern Sophia und Moritz, der Schauspielerin Julie und dem Jungunternehmer Philipp. Sie verbindet nichts miteinander. Außer, dass sie am 2. Juli sterben sollen. So steht es in einer E-Mail, die sie alle empfangen haben. Gina Mayer, geboren 1965, ging in Schwäbisch Hall zur Schule und lebte danach ein Jahr in Neapel. Sie studierte Grafik-Design in Trier und Düsseldorf und arbeitete als Werbetexterin. Ihre Werke wurden für den Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis und den Hansjörg-Martin-Preis nominiert und mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet. Gina Mayer lebt mit ihrer Familie in Düsseldorf.

Der Eintritt zur Lesung ist frei. Da der Saal im Niederrheinischen Literaturhaus nur 30 Plätze hat, bitten die Verantwortlichen um Anmeldung per E-Mail:

anette.ostrowski@krefeld.de