Anderen eine Freude machen: Bockumer Grundschüler haben 260 Päckchen für Kinder in Waisenhäusern, Schulen und Kitas gepackt.

Bockum. Der Weihnachtspäckchenkonvoi von Round Table, Ladies’ Circle, Tangent Club und Old Table rollt mit insgesamt 132 000 Weihnachtspäckchen, darunter 260 aus Krefeld, nach Osten – das ist laut der Veranstalter ein neuer Rekord.

237 Helfer sind nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und Ukraine unterwegs, um die Geschenke in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Waisenhäusern und Kliniken zu verteilen. Sie wollen den Kindern vor Ort eine große Weihnachtsfreude bereiten. Dabei werden sie von örtlichen Helfern und Organisationen unterstützt, damit jedes Geschenk auch wirklich ankommt. „Was uns wirklich begeistert, ist nicht die Zahl der Geschenke, sondern die lachenden Kinder, die beim Auspacken glänzende Augen bekommen“, sagt Kirsten Malle, Co-Konvoileiterin.

Das Konvoi-Team ist auch in diesem Jahr wieder beeindruckt von dem hohen persönlichen Engagement der Kinder und Eltern: „Wir leben davon, dass auch Familien zwei Päckchen per Post in unser Zentrallager nach Koblenz schicken oder Mütter uns anschreiben, weil das Kind am Abgabetag im Kindergarten krank war und sie doch das Geschenk noch auf den Weg bringen wollen, das sie mit ihrem Kind gepackt haben.“ Dieses Engagement macht den Kern des Weihnachtspäckchenkonvois aus: Kinder helfen Kindern. Denn kurz vor Weihnachten freut sich jedes Kind schon auf seine Weihnachtsgeschenke.

Aber in vielen Schulen und Kindergärten ist das anders: Dort haben Kinder Geschenke gepackt. Sie wollen nicht nur beschenkt werden, sie wollen auch andere Kinder beschenken, denen es nicht so gut geht.

„Hinter jedem Geschenk stehen zwei Kinder, die sich über das Schenken und das Geschenk freuen.“

Kirsten Malle, Co-Konvoileiterin

Tausende Geschenke packen sie jedes Jahr, mit Spielsachen und Süßigkeiten, Malbüchern und Stiften. Die ehrenamtlichen Helfer von Round Table, Ladies’ Circle, Tangent Club und Old Tablers sammeln zusammen mit Freunden und Unterstützern die Päckchen bei den Kindern ein, um sie für eine große Reise vorzubereiten.

In Krefeld ist der Round Table für den Weihnachtspäckchenkonvoi verantwortlich. Die Tabler haben gemeinsam mit den Kindern, Eltern und Lehrern, Erziehern sowie Mitarbeitern der Edith-Stein-Schule, der Grotenburgschule, der Sollbrüggenschule und dem St. Gertrudis-Kindergarten 260 Pakete gepackt und dann weiter transportiert. In zahlreichen Sammelstellen in Deutschland werden die Päckchen schließlich sortiert und auf Paletten reisefertig gemacht.

Am Standort in Hanau gehen sie dann zusammen mit den Päckchen aus dem Zentrallager in Koblenz auf die Reise.

237 Helfer mit insgesamt 28 LKW sind eine Woche lang unterwegs, dazu kommen sechs Reisebusse und fünf Begleitfahrzeuge. „Die Zahl von 132 000 Päckchen ist ein beeindruckender Rekord, der uns begeistert. Denn hinter jedem Geschenk stehen zwei Kinder, die sich über das Schenken und das Geschenk freuen“, erklärt Malle.