Manfred Adam und Reiner Schütt vom Bürgerverein erklären beim WZ-Rundgang, warum der Kosmos Fischeln funktioniert.

Auf dem Marienplatz ist was los. Zumindest tönt eine ordentliche Geräuschkulisse. Das ist nicht ungewöhnlich für das Herzstück Fischelns, aber in diesen Tagen sicher anders, als es sich die Süd-Krefelder wünschen. Am Bunker rollen Bagger. Die Entkernung ist in vollem Gange, der Kompromiss kostet Nerven, bevor er erschaffen ist. Das war klar, oder? „Naja, wir hoffen, jedem“, sagt Manfred Adam vom Bürgerverein Fischeln. Der macht mit seinem Vorsitzenden Reiner Schütt und der WZ einen Rundgang durch die Nachbarschaften, für deren Zusammenhalt und Wohlbefinden sich der Bürgerverein Fischeln einsetzt.

Mit Leidenschaft, Engagement, mit viel Geduld und nicht zuletzt darum auch mit Erfolg. Beim barrierefreien Zugang für das Fischelner Rathaus war es so. „Warten wir trotzdem erstmal, bis es umgesetzt wird“, bleibt Adam skeptisch. 270 000 Euro seien nun budgetiert, bald soll es losgehen. Ein Aufzug soll Gehbehinderten, Älteren oder einfach Eltern mit Kinderwagen den Behördengang nicht nur erleichtern, sondern ihn für manche erst möglich machen. „Nach mir hätte die Stadt das Rathaus verkaufen und sich später einmieten können“, sagt Adam. Sie wolle es aber selbst machen und so bleibe zu hoffen, dass dies jetzt zügig geschehe.

Sorgen macht vor allem der Verkehr auf der Kölner Straße

Seit Jahren schwelt die Diskussion um die Ortsumgehung. „Das Zentrum Fischeln ist sowieso schon dicht“, erklärt Reiner Schütt. „Wenn die Autobahn dann ebenfalls zu ist, geht hier gar nichts mehr auf der Kölner Straße. Dann kriecht die Blechlawine in Richtung City. Oder umgekehrt.“ Autos parkten in den Seitenstraßen in zweiter Reihe, ein richtiges Verkehrskonzept werde schmerzlich vermisst.

Die Hauptsorge gilt aber dem neuen Baugebiet Fischeln Süd-West mit seinen mehr als 500 neuen Wohneinheiten. „Die Situation ist jetzt schon prekär und wird sich durch die vielen Neubürger noch zuspitzen“, ergänzt Adam, der vor allem moniert, dass von der ursprünglich geplanten West-Umgehung des Ortskerns nur noch eine Sparvariante übrig geblieben sei, die nicht wirklich helfen werde. „Sie führt den Autobahnverkehr dann bis auf die Anrather Straße. Die Fahrer quälen sich dann entweder über die Erkelenzer Straße durch Wohngebiet oder biegen wieder rechts ab Richtung Kölner Straße. Nichts gewonnen.“