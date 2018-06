Da, wo heute noch die Rheinschenke steht, sollen bald Wohnungen entstehen. Schon Ende Juli könnte die Gaststätte an der Düsseldorfer Straße 280 schließen. 650 000 Euro hat ein Hamburger Online-Immobilien-Finanzierer für den Umbau des Römerhofs in Gellep-Stratum gesammelt. Die alte Hofanlage soll zu einer Wohnanlage umgebaut werden: Im Hauptgebäude sollen Wohnungen entstehen. Die alte Scheune wird zu fünf Reihenhäusern umgebaut und auf dem gegenüberliegenden Grundstück des Hofes werden vier Doppelhaushälften neugebaut. Zwischen den Gebäuden sind Pkw-Stellplätze vorgesehen. Entwickelt wird die neue Wohnanlage von der Willicher Immobilien Competence GmbH. Der Gutshof aus dem 19. Jahrhundert liegt an der Düsseldorfer Straße 280 in Gellep-Stratum zwischen dem Landschaftsschutzgebiet Latumer Bruch und dem Rhein. ckd/Foto: LS