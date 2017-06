Krefeld. Am Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im Vorraum einer Commerzbankfiliale am Marktplatz in Uerdingen in die Luft gesprengt. Zeugen beobachteten um 3.56 Uhr vier vermummte Personen, die in einem silbergrauen Pkw (vermutlich ein BMW) flüchteten.

Bei der Suche nach den Tätern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch bislang erfolglos. Wohin die Täter flüchteten ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.

Nach den ersten Ermittlungen entstand geringer Schaden am Gebäude. Fenster und Türen der Filialen wurden beschädigt.

Ob und wieviel Bargeld die Täter erbeuten konnten, ist bislang noch unklar.