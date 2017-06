Krefeld. Am frühen Samstagmorgen wurde in Fischeln ein Geldautomat gesprengt. Gegen 4.45 Uhr wurde die Polizei alamiert, drei maskierte Personen flüchteten nach der Sprengung des Geldautomaten der Deutschen Bank auf der Kölner Straße mit einem silber-grauen Pkw (vermutlich BMW) in Richtung Innenstadt.

Bislang verliefen die Fahndungsmaßnahmen trotz Unterstützung eines Hubschraubers ohne Erfolg. An Bankfoyer gibt es geringe Schäden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telelfonnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.