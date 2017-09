Krefeld. Der „Blaue Engel“ feiert seinen 35. Geburtstag. Dazu gibt es an der Schwertstraße 144 ein Programm am Wochenende. Heute gibt’s einen Pilot-Auftritt von PE ab 18.30 Uhr. Anschließend stehen Flo Mega und Gäste auf der Bühne. Robert Kauffmann tritt morgen um 17.15 Uhr auf. Anschließend stehen Singer/Songwriter Patrick Richardt (18.15 Uhr), die Rocker von „Silence Goodbye“ (19.30 Uhr) und Blues-Rocker Marius Tilly (21.15 Uhr) auf der Bühne. Weitere Konzerte sind für Sonntag geplant. Um 17 Uhr tritt „Friday and the Fool“ auf, „Die schlechteste Band der Welt“ spielt Schlager ab 18.45 Uhr. „Dote“ präsentiert Indie-Rock (20.15 Uhr). Zum Abschluss steht die Ska-Band „The Nicks“ ab 21.30 Uhr auf der Bühne. Auch ein Auftritt von Steven Hein ist vorgesehen.

FDP will Beteiligungen an der Stadt veräußern

Die FDP-Fraktion hat im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt, folgende Beteiligungen der Stadt zur Veräußerung zu stellen: Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft, Volksbank Krefeld, Helios Klinikum Krefeld. Die Fraktion sieht unter anderem „im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge“ keine Gründe, sich an Wohnungsbaugesellschaften zu beteiligen, „die außerhalb Krefelds ihr Geschäftsfeld haben“.