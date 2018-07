Fassadensanierungen werden dank Förderprogramm bezuschusst.

Mitte. Durch das Hof- und Fassadenförderprogramm „Stadtumbau West“ konnte die Stadt Krefeld zahlreiche Fassadensanierungen in der Innenstadt bezuschussen. Das Programm gilt für den gesamten Innenstadtbereich innerhalb der Ringe. Ziele sind die Aufwertung des Gebäudebestandes und die Verbesserung des Stadtbildes.

Als gelungenes Beispiel präsentieren die Quartiersarchitekten Mouna Nasta und Christian Wlost ein Mehrfamilienhaus an der Jägerstraße. Die Eigentümer wurden von ihnen beraten und bei der Antragstellung unterstützt. Die anschließende Fassadenmaßnahme umfasste die Gerüststellung, Putzausbesserungen und den Anstrich. Der Zuschuss für die Eigentümer betrug 30 Euro pro Quadratmeter bearbeiteter Fassade. Das Gebäude strahlt nun in neuem Glanz und wertet das Straßenbild mit einem gut abgestimmten Farbkonzept auf.

Für die kostenlose Erstberatung und die Fördermittelberatung können Interessierte Kontakt zu den Quartiersarchitekten vom Architekturbüro Post, Welters und Partner aufnehmen. Die Sprechstunde für Immobilieneigentümer im Stadtumbaugebiet findet jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Stadtumbaubüro an der Friedrichstraße 25, Raum 205, statt. Termine können auch gerne per E-Mail an stadtumbaubuero@krefeld.de oder vormittags unter Telefon 36 60 38 14 vereinbart werden. Weitere Infos erhalten Eigentümer auch bei Birgit Causin, die bei der Stadt für das Quartiersmanagement zuständig ist, Telefon: 36 60 37 17.

krefeld.de/stadtumbau