Das Wetter hat Cafés und Biergärten in den vergangenen Monaten gut gefüllt. Wie gut, erzählen einige Betreiber. Eine Bilanz.

Krefeld. Das Leben in den Biergärten und den Cafés hat seit Mai synchron zur Sonne Fahrt aufgenommen. Sobald die Temperaturen angestiegen waren, erwachten die Außenbereiche zum Leben. Das Essen und Trinken an der frischen Luft brachte den Urlaub und das Leben wie Gott in Frankreich, Spanien oder Italien in die Stadt. Die Krefelder Gastronomen strahlten bei den Umsätzen dieses Jahres mit der Sonne um die Wette. Nur: Zu heiß durften die Temperaturen dann auch nicht sein. Denn dann blieben die Gäste lieber zu Hause im kühlen Haus.

„Die Außengastronomie boomt, nicht nur wenn die Sonne so stetig vom Himmel scheint wie in den vergangenen Monaten“, bestätigt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Nordrhein-Westfalen. „Das Sommersaison-Phänomen hat sich mittlerweile zum Ganzjahresgeschäft entwickelt. Im Winter stehen Heizstrahler bereit, es liegen Decken parat, und es wird für Windschutz gesorgt.“ Die „Draußen nur Kännchen-Zeiten“ seien definitiv vorbei, erklärt der Fachmann. „Das Außengeschäft ist ein wichtiger Pfeiler der Gastronomen geworden. Wer kann, setzt seine Gäste vor die Tür“, sagt er und schmunzelnd. Dabei müssten die „Rahmenbedingungen“ stimmen. Sprich ordentliche Temperaturen und wenig Niederschlag. Letztere Aussage bedeute, dass die Besucher tagsüber bei mehr als 30 Grad wenig Lust haben, ihr Haus zu verlassen. „Da lässt es sich in den Abendstunden draußen schon besser aushalten.“ Was den Verzehr betrifft: „Abends wird dann auch wieder mehr Bier als alkoholfreie Getränke konsumiert.“

Doch was sagen die Krefelder Betreiber?

Café Kosmopolit

Vera Goossens ist Chefin im Café Kosmopolit an der Lindenstraße in der Innenstadt. „Als es sehr heiß war, hatten wir weniger zu tun“, berichtet sie. „Dabei ist es bei uns schattig, wir haben viele Pflanzen im Garten. Doch die Gäste sind erst gegen 19 Uhr, als es kühler wurde, gekommen. Vorher waren sie wohl im Schwimmbad“, vermutet sie.

Bei erträglichen Temperaturen reichten die 60 bis 70 Plätze draußen nicht aus. „Dann haben sich die Leute Stühle von drinnen geholt.“ Weißweinschorle und Weizenbier seien die Getränke-Hits des diesjährigen Sommers bei ihr gewesen.

Kulisse

Entwicklung in Zahlen bilanz Nach dem Rekordjahr 2017 bleibt das Gastgewerbe in Deutschland auf solidem Wachstumskurs. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Demnach haben Hotels und Restaurants im ersten Halbjahr 2018 nominal 2,5 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. WACHSTUM Getragen werde das Wachstum von „der stabilen Konjunktur, der guten Lage am Arbeitsmarkt und der daraus resultierenden Konsumfreude“, erklärte Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband) in Berlin die Entwicklung in diesem Bereich. „Die Reise- und Ausgehlust der Menschen ist ungebrochen.“ jobs Mit der steigenden Nachfrage stellten die Betriebe mehr ein (plus 2,2 Prozent).

Mit solch einem Sommer hat Bo Trost, Chef in der Kulisse an der Virchowstraße, nicht gerechnet. „Wir hatten vier Wochen geschlossen, weil wir drinnen renoviert haben. Solch einen Jahrhundertsommer hatten wir nicht auf dem Plan“, sagt er. Aber nun sei es im Winter schön in den Kulisse-Räumen. „Wir haben neue Decken eingezogen, besitzen ein überarbeitetes Lichtkonzept und frische Wände. Es ist viel passiert.“