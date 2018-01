Krefeld. Am Sonntagmittag hat eine Gasflasche auf einem Trödelmarkt an der Mevissenstraße Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr geriet durch das ausströmende Gas ein Verkaufsstand samt Ware in Brand. Einige Standinhaber konnten verhindern, dass das Feuer sich weiter ausbreitete. Die Feuerwehr führte nur noch Nachlöscharbeiten durch.

Vor Ort musste eine leichtverletzte Person behandelt werden. Zunächst hatte es laut Angaben der Feuerwehr fälschlicherweise geheißen, dass es sich bei den Vorfall um eine Gasexplosion handeln soll. Warum die Gasflasche mit montiertem Heizstrahler in Brand geriet, ist noch unklar. Red