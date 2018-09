Krefeld. Am Mittwochmorgen ist bei einem Betrieb an der Hafenstraße in Krefeld eine Gasflasche beschädigt worden. Die Straße musste gesperrt werden, teilte die Feuerwehr mit. Der Straßenbahnverkehr ist ebenfalls beeinträchtigt, wie die Stadtwerke bei Twitter mitteilen.

Die Linie 044 könne nicht zwischen den Haltestellen Rembertstraße und Rheinhafen verkehren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet worden.

Linie 044 beide Ri.: Streckensperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes zwischen (H) Rembertstr. und (H) Rheinhafen. Ersatzverkehr mit Bussen zwischen (H) Remberstr. und (H) Weidenbruchweg über (H) Am Steinacker ist eingerichtet. Wir bitten um Verständnis. — Stadtwerke Krefeld (@swkkrefeld) 5. September 2018

Sogenanntes Acetylengas sei ausgetreten, teilte die Feuerwehr mit. Das wird etwa beim Schweißen genutzt. Es bestehe keine Gefahr für Anwohner. Die Feuerwehr sei gegen 8.32 Uhr noch vor Ort gewesen, um die Gasflasche mit Wasser zu kühlen. red