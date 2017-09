Die Netzgesellschaft Niederrhein modernisiert ab Freitag, 22. September, die Kanalisation unter der Garnstraße – zwischen Deutscher Ring und Südstraße. Es werden 300 Meter Kanal neu verlegt. Der Bereich wird voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Anfang 2018 beendet sein.

Die SPD- Ratsfraktion lädt zum Bürgerdialog. Krefelder können mit ihren Sorgen und Nöten am heutigen Montag, 18. September, ab 17 Uhr, in die Räume am Südwall 38 kommen. Vor Ort ist Ratsherr Joachim Gabriel. Telefonisch ist er unter 31 96 34 zu erreichen.

Eine Radtour nach Zons bietet die Krefelder Ortsgruppe des Vereins Linker Niederrhein (VLN) an. Für die Tour sind fünf bis sechs Stunden Fahrtzeit veranschlagt. Vorgesehen ist ein zweistündiger Aufenthalt mit Einkehr. Los geht es am Freitag, 22. September, um 10 Uhr am Marienplatz in Fischeln. Bei Interesse gibt es Infos unter Tel. 30 67 41.