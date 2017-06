Krefeld. Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer auf einem Parkplatz an der Gartenstraße beim Rückwärtsfahren eine Fußgängerin erfasst. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 8.15 Uhr setzte ein 52-jähriger Mann mit seinem Ford Transit langsam zurück. Dabei stieß er mit einer 68-jährige Frau zusammen, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug stand. Die Krefelderin stürzte durch den Zusammenstoß auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Zeugin des Unfalls hat an vor Ort mit einem etwa 50-jährigen Mann in Arbeitskleidung gesprochen, der den Unfall nach eigenen Angaben beobachtet hat. Dieser Zeuge, der mit einem weißen Lieferwagen unterwegs war, kann möglicherweise wichtige Hinweise geben. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de