Bei einem Verkehrsunfall ist eine Person laut Polizeiangaben schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher, ein Autofahrer, ist flüchtig und wurde von der Polizei am Sonntag mit einem Hubschrauber gesucht.

Krefeld. Laut Polizei ist eine Fußgängerin (80) bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.20 Uhr schwer verletzt worden. In einer ersten Meldung sprachen die Beamten noch von lebensgefährlichen Verletzungen. Ein unbekannter Autofahrer übersah die Frau, als er von der Hauptstraße nach links auf den Autobahnzubringer abbog. Passanten hätten laut Feuerwehrsprecher Marcel Goldbach sofort Erste Hilfe geleistet und einen Notruf abgesetzt. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrzeugführer flüchtete in Richtung A 57, Fahrtrichtung Köln. Nach Zeugenaussage soll die Farbe des flüchtigen Fahrzeugs orange sein. Es könnte sich um ein Fahrzeug der Automarke Suzuki handeln. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall vorne links beschädigt, weiterhin hat das Fahrzeug Kühlflüssigkeit danach verloren. Hinweise nimmt die Polizei unter: 02151/6340 entgegen. hoss