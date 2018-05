Krefeld. Eine 73-jährige Frau ist auf einem Bürgersteig von einem Radfahrer beraubt worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag gegen 13 Uhr. Wie die Polizei berichtet, sei die Frau auf der Philadelphiastraße auf dem Gehweg gelaufen, als sie vor der Zufahrt zu einer Tiefgarage ein Radfahrer überholte. Der Mann habe daraufhin auf der Straße gewendet und sei ihr auf dem Bürgersteig entgegen gefahren. Dann habe er auf ihrer Höhe plötzlich an ihren Kehlkopf gegriffen und ihr die Halskette geklaut. Der Täter sei dann mit seiner Beute quer über die Straße in die Alte Linner Straße in westliche Richtung geflohen.

Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, habe eine schmale Statur, braune Augen und dunkelbraune Haare, die etwa 3-5 Zentimeter lang nach oben abstehen würden. Er habe einen Bart und ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt. Weiter soll er ein dunkles T-Shirt mit einem Streifen auf der Brust und eine Jeans getragen haben. Er sei auf einem Mountainbike gefahren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151/6340 entgegen. red