Eine Fusion der Bahnsparten von Siemens und Bombardier könnte Tausende Stellen kosten, ebenso wie eine Verlagerung nach Osteuropa.

Krefeld/München. Wer bei Siemens nachfragt, kommt in der Sache nicht weiter. Zu Gerüchten gebe das Unternehmen grundsätzlich keinen Kommentar ab, heißt es aus der Pressestelle. Insider berichten dagegen, dass die Gespräche schon seit Monaten laufen. Es geht darum, die Bahnsparten von Siemens und vom kanadischen Bombardier-Konzern zu fusionieren. Da beide Unternehmen in ähnlichen Märkten unterwegs sind, droht bei der Verschmelzung ein heftiger Personalabbau.

Nicht nur deshalb haben die Beschäftigten im Krefelder Siemens-Werk ein wachsames Auge auf die Entwicklung. Erst vor vier Wochen hatte der Konzern angekündigt, in Krefeld 300 von rund 2500 Stellen abbauen zu wollen. Grund: Die Fertigung sei zu teuer. Siemens habe deshalb wichtige Aufträge verloren.

„Krefeld ist das modernste und produktivste Werk weltweit.“

Ralf Claessen, IG Metall Krefeld

Betriebsrat und Gewerkschaft widersprechen dieser Darstellung. „Krefeld ist das modernste und produktivste Werk weltweit mit einer optimalen Prozesslandschaft“, sagt Ralf Claessen, Chef der IG Metall in Krefeld.

Das sieht die Konzernzentrale anders. Die Konkurrenz habe durch die Verlagerung von Wertschöpfung in Länder mit niedrigerem Lohnniveau einen signifikanten Preisvorteil erzielt. Das sei auch ein Teil des Siemens-Weges. Konkret heißt das: Ein Zulieferbetrieb in Serbien soll noch mehr machen als bisher. Unter den Beschäftigten in Krefeld geht die Angst um, dass diese Strategie Schule machen könnte.

Zumal nicht nur Siemens, sondern alle Zugbauer in Europa mächtig unter Druck stehen. Sie zittern vor der Konkurrenz aus China. Dort haben sich die beiden größten Anbieter zum neuen Giganten China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) zusammengetan. Das Unternehmen bringt es auf mehr als 30 Milliarden Euro Umsatz und erreicht schon jetzt einen Weltmarktanteil von fast 50 Prozent.

CRRC verkauft seine Bahntechnik nicht nur in China, sondern ist auch in Schwellenländern Südostasiens und im Nahen Osten erfolgreich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Chinesen auch in Europa zum Angriff blasen.

Kartellrecht steht einem Zusammenschluss entgegen

Vor diesem Hintergrund sperren sich auch die Arbeitnehmervertreter nicht grundsätzlich gegen Fusionsgespräche. Da aber in Europa mit Siemens, Bombardier und Alstom (Frankreich) nur drei Anbieter den Markt beherrschen, steht das Kartellrecht einem Zusammenschluss entgegen. Siemens macht keinen Hehl daraus, dass man diese juristischen Fesseln für nicht mehr zeitgemäß hält. „Eine weitere Konsolidierung des Marktes wird seit langem erwartet und sollte auch kartellrechtlich mit einer globalen Sicht auf die Veränderungen betrachtet werden“, sagte Finanzchef Ralf Thomas.